Whales Market סֵמֶל

Whales Market מחיר (WHALES)

1 WHALES ל USDמחיר חי:

$0.068013
$0.068013
-11.50%1D
Whales Market (WHALES) טבלת מחירים חיה
Whales Market (WHALES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.066593
24 שעות נמוך
$ 0.08085
גבוה 24 שעות

$ 0.066593
$ 0.08085
$ 4.41
$ 0.02888233
+0.81%

-11.84%

-7.20%

-7.20%

Whales Market (WHALES) המחיר בזמן אמת של הוא $0.06794. במהלך 24 השעות האחרונות, WHALES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.066593 לבין שיא של $ 0.08085, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WHALESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.41, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02888233.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WHALES השתנה ב +0.81% במהלך השעה האחרונה, -11.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Whales Market (WHALES) מידע שוק

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

--
$ 6.80M
$ 6.80M$ 6.80M

26.03M
26.03M 26.03M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Whales Market הוא $ 1.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WHALES הוא 26.03M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.80M.

Whales Market (WHALES) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Whales Marketל USDהיה $ -0.0091271257524885.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWhales Market ל USDהיה . $ -0.0177499364.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWhales Market ל USDהיה $ +0.0456169270.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Whales Marketל USDהיה $ +0.02953903072285635.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0091271257524885-11.84%
30 ימים$ -0.0177499364-26.12%
60 ימים$ +0.0456169270+67.14%
90 ימים$ +0.02953903072285635+76.92%

מה זהWhales Market (WHALES)

Decentralized OTC DEX on Solana. Trade Airdrop allocations | Points | Tokens

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Whales Market (WHALES) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Whales Marketתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Whales Market (WHALES) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Whales Market (WHALES) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Whales Market.

בדוק את Whales Market תחזית המחיר עכשיו‏!

WHALES למטבעות מקומיים

Whales Market (WHALES) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Whales Market (WHALES) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WHALES הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Whales Market (WHALES)

כמה שווה Whales Market (WHALES) היום?
החי WHALESהמחיר ב USD הוא 0.06794 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WHALES ל USD?
המחיר הנוכחי של WHALES ל USD הוא $ 0.06794. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Whales Market?
שווי השוק של WHALES הוא $ 1.77M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WHALES?
ההיצע במחזור של WHALES הוא 26.03M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WHALES?
‏‏WHALES השיג מחיר שיא (ATH) של 4.41 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WHALES?
WHALES ‏‏רשם מחירATL של 0.02888233 USD.
מהו נפח המסחר של WHALES?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WHALES הוא -- USD.
האם WHALES יעלה השנה?
WHALES ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WHALES תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.