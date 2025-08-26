Whales Market (WHALES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.066593 $ 0.066593 $ 0.066593 24 שעות נמוך $ 0.08085 $ 0.08085 $ 0.08085 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.066593$ 0.066593 $ 0.066593 גבוה 24 שעות $ 0.08085$ 0.08085 $ 0.08085 שיא כל הזמנים $ 4.41$ 4.41 $ 4.41 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02888233$ 0.02888233 $ 0.02888233 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.81% שינוי מחיר (1D) -11.84% שינוי מחיר (7D) -7.20% שינוי מחיר (7D) -7.20%

Whales Market (WHALES) המחיר בזמן אמת של הוא $0.06794. במהלך 24 השעות האחרונות, WHALES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.066593 לבין שיא של $ 0.08085, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WHALESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.41, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02888233.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WHALES השתנה ב +0.81% במהלך השעה האחרונה, -11.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Whales Market (WHALES) מידע שוק

שווי שוק $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.80M$ 6.80M $ 6.80M אספקת מחזור 26.03M 26.03M 26.03M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Whales Market הוא $ 1.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WHALES הוא 26.03M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.80M.