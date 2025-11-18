WhaleAI מחיר היום

מחיר WhaleAI (WHAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.116688, עם שינוי של 2.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WHAI ל USD הוא $ 0.116688 לכל WHAI.

WhaleAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 116,688, עם היצע במחזור של 1.00M WHAI. ב‑24 השעות האחרונות, WHAI סחר בין $ 0.114261 (נמוך) ל $ 0.117138 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.532364, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.068646.

ביצועים לטווח קצר, WHAI נע ב +0.04% בשעה האחרונה ו -27.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

WhaleAI (WHAI) מידע שוק

שווי שוק $ 116.69K$ 116.69K $ 116.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 116.69K$ 116.69K $ 116.69K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של WhaleAI הוא $ 116.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WHAI הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 116.69K.