Whale Ecosystem (WHALE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01833351 גבוה 24 שעות $ 0.02195866 שיא כל הזמנים $ 0.245688 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01153005 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.51% שינוי מחיר (1D) -11.64% שינוי מחיר (7D) +5.94%

Whale Ecosystem (WHALE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01859634. במהלך 24 השעות האחרונות, WHALE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01833351 לבין שיא של $ 0.02195866, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WHALEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.245688, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01153005.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WHALE השתנה ב +0.51% במהלך השעה האחרונה, -11.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Whale Ecosystem (WHALE) מידע שוק

שווי שוק $ 390.46K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 390.46K אספקת מחזור 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Whale Ecosystem הוא $ 390.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WHALE הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 390.46K.