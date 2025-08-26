Whale Ecosystem מחיר (WHALE)
Whale Ecosystem (WHALE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01859634. במהלך 24 השעות האחרונות, WHALE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01833351 לבין שיא של $ 0.02195866, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WHALEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.245688, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01153005.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WHALE השתנה ב +0.51% במהלך השעה האחרונה, -11.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Whale Ecosystem הוא $ 390.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WHALE הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 390.46K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Whale Ecosystemל USDהיה $ -0.00245048246914643.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWhale Ecosystem ל USDהיה . $ -0.0002738497.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWhale Ecosystem ל USDהיה $ -0.0046553017.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Whale Ecosystemל USDהיה $ -0.008989594333439917.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.00245048246914643
|-11.64%
|30 ימים
|$ -0.0002738497
|-1.47%
|60 ימים
|$ -0.0046553017
|-25.03%
|90 ימים
|$ -0.008989594333439917
|-32.58%
The Whale Ecosystem is driven by community needs. Our coded AI agent is integrated into all aspects of our Ecosystem and we are improving its capabilities week by week Whale's initially took on the task of making the tax token system, workable, sustainable and acceptable to the community, given the previous tax tokens of the past, that was not a small task in itself. Our sales tax is paid into a tax wallet, and the contents of that wallet are re-distributed weekly to our token and NFT holders (% breakdown available on X and website) We have a working useable AI agent, which has been built on Fantom and Migrated and improved drastically on Sonic
