עוד על WHALE

WHALE מידע על מחיר

WHALE אתר רשמי

WHALE טוקניומיקה

WHALE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Whale Ecosystem סֵמֶל

Whale Ecosystem מחיר (WHALE)

לא רשום

1 WHALE ל USDמחיר חי:

$0.01859634
$0.01859634$0.01859634
-11.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Whale Ecosystem (WHALE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:38:59 (UTC+8)

Whale Ecosystem (WHALE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01833351
$ 0.01833351$ 0.01833351
24 שעות נמוך
$ 0.02195866
$ 0.02195866$ 0.02195866
גבוה 24 שעות

$ 0.01833351
$ 0.01833351$ 0.01833351

$ 0.02195866
$ 0.02195866$ 0.02195866

$ 0.245688
$ 0.245688$ 0.245688

$ 0.01153005
$ 0.01153005$ 0.01153005

+0.51%

-11.64%

+5.94%

+5.94%

Whale Ecosystem (WHALE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01859634. במהלך 24 השעות האחרונות, WHALE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01833351 לבין שיא של $ 0.02195866, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WHALEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.245688, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01153005.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WHALE השתנה ב +0.51% במהלך השעה האחרונה, -11.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Whale Ecosystem (WHALE) מידע שוק

$ 390.46K
$ 390.46K$ 390.46K

--
----

$ 390.46K
$ 390.46K$ 390.46K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Whale Ecosystem הוא $ 390.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WHALE הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 390.46K.

Whale Ecosystem (WHALE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Whale Ecosystemל USDהיה $ -0.00245048246914643.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWhale Ecosystem ל USDהיה . $ -0.0002738497.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWhale Ecosystem ל USDהיה $ -0.0046553017.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Whale Ecosystemל USDהיה $ -0.008989594333439917.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00245048246914643-11.64%
30 ימים$ -0.0002738497-1.47%
60 ימים$ -0.0046553017-25.03%
90 ימים$ -0.008989594333439917-32.58%

מה זהWhale Ecosystem (WHALE)

The Whale Ecosystem is driven by community needs. Our coded AI agent is integrated into all aspects of our Ecosystem and we are improving its capabilities week by week Whale's initially took on the task of making the tax token system, workable, sustainable and acceptable to the community, given the previous tax tokens of the past, that was not a small task in itself. Our sales tax is paid into a tax wallet, and the contents of that wallet are re-distributed weekly to our token and NFT holders (% breakdown available on X and website) We have a working useable AI agent, which has been built on Fantom and Migrated and improved drastically on Sonic

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Whale Ecosystem (WHALE) משאב

האתר הרשמי

Whale Ecosystemתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Whale Ecosystem (WHALE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Whale Ecosystem (WHALE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Whale Ecosystem.

בדוק את Whale Ecosystem תחזית המחיר עכשיו‏!

WHALE למטבעות מקומיים

Whale Ecosystem (WHALE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Whale Ecosystem (WHALE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WHALE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Whale Ecosystem (WHALE)

כמה שווה Whale Ecosystem (WHALE) היום?
החי WHALEהמחיר ב USD הוא 0.01859634 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WHALE ל USD?
המחיר הנוכחי של WHALE ל USD הוא $ 0.01859634. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Whale Ecosystem?
שווי השוק של WHALE הוא $ 390.46K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WHALE?
ההיצע במחזור של WHALE הוא 21.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WHALE?
‏‏WHALE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.245688 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WHALE?
WHALE ‏‏רשם מחירATL של 0.01153005 USD.
מהו נפח המסחר של WHALE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WHALE הוא -- USD.
האם WHALE יעלה השנה?
WHALE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WHALE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:38:59 (UTC+8)

Whale Ecosystem (WHALE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.