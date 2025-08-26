WHACKT (WHACKT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00272513$ 0.00272513 $ 0.00272513 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.06% שינוי מחיר (1D) -12.48% שינוי מחיר (7D) +7.11% שינוי מחיר (7D) +7.11%

WHACKT (WHACKT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WHACKT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WHACKTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00272513, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WHACKT השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -12.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WHACKT (WHACKT) מידע שוק

שווי שוק $ 7.70K$ 7.70K $ 7.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.70K$ 7.70K $ 7.70K אספקת מחזור 999.84M 999.84M 999.84M אספקה כוללת 999,842,660.653006 999,842,660.653006 999,842,660.653006

שווי השוק הנוכחי של WHACKT הוא $ 7.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WHACKT הוא 999.84M, עם היצע כולל של 999842660.653006. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.70K.