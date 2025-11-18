Weth Hedz מחיר היום

מחיר Weth Hedz (HEDZ) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HEDZ ל USD הוא -- לכל HEDZ.

Weth Hedz כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,666.92, עם היצע במחזור של 1.00B HEDZ. ב‑24 השעות האחרונות, HEDZ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HEDZ נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Weth Hedz (HEDZ) מידע שוק

שווי שוק $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

