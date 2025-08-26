wenlambo (WENLAMBO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00595434 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -4.36% שינוי מחיר (7D) -2.90%

wenlambo (WENLAMBO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WENLAMBO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WENLAMBOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00595434, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WENLAMBO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

wenlambo (WENLAMBO) מידע שוק

שווי שוק $ 8.21K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.21K אספקת מחזור 98.01M אספקה כוללת 98,013,252.6960114

שווי השוק הנוכחי של wenlambo הוא $ 8.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WENLAMBO הוא 98.01M, עם היצע כולל של 98013252.6960114. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.21K.