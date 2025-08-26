WenisCoin (WENIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00001702 $ 0.00001702 $ 0.00001702 24 שעות נמוך $ 0.00001753 $ 0.00001753 $ 0.00001753 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00001702$ 0.00001702 $ 0.00001702 גבוה 24 שעות $ 0.00001753$ 0.00001753 $ 0.00001753 שיא כל הזמנים $ 0.00044234$ 0.00044234 $ 0.00044234 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000795$ 0.00000795 $ 0.00000795 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.58% שינוי מחיר (7D) +20.86% שינוי מחיר (7D) +20.86%

WenisCoin (WENIS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001708. במהלך 24 השעות האחרונות, WENIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001702 לבין שיא של $ 0.00001753, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WENISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00044234, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000795.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WENIS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+20.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WenisCoin (WENIS) מידע שוק

שווי שוק $ 12.81K$ 12.81K $ 12.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.81K$ 12.81K $ 12.81K אספקת מחזור 749.87M 749.87M 749.87M אספקה כוללת 749,867,886.459993 749,867,886.459993 749,867,886.459993

שווי השוק הנוכחי של WenisCoin הוא $ 12.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WENIS הוא 749.87M, עם היצע כולל של 749867886.459993. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.81K.