Welshare Health is developing a decentralized app to help patients personalize how they contribute to AI-driven medical research by leveraging web3 technologies.
Data silos within the healthcare industry lead to inefficiencies in clinical trial recruitment and understanding patient behavior insights. Simultaneously, individuals have little control over how their health data is used, and often do not benefit directly from participating in research studies.
Welshare Health connects patient communities directly with medical research, addressing the inefficiencies of traditional research models and empowering individuals to take control of their health data, while earning rewards and accessing personalized health offers.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Welshare Health Token (WEL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
הבנת הטוקנומיקה של Welshare Health Token (WEL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של WEL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות WELהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את WELטוקניומיקה, חקרו אתWELהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
