Welshare Health Token (WEL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00171267 $ 0.00171267 $ 0.00171267 24 שעות נמוך $ 0.00206352 $ 0.00206352 $ 0.00206352 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00171267$ 0.00171267 $ 0.00171267 גבוה 24 שעות $ 0.00206352$ 0.00206352 $ 0.00206352 שיא כל הזמנים $ 0.146838$ 0.146838 $ 0.146838 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00171267$ 0.00171267 $ 0.00171267 שינוי מחיר (שעה אחת) +15.38% שינוי מחיר (1D) +2.27% שינוי מחיר (7D) -17.20% שינוי מחיר (7D) -17.20%

Welshare Health Token (WEL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00197719. במהלך 24 השעות האחרונות, WEL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00171267 לבין שיא של $ 0.00206352, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WELהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.146838, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00171267.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WEL השתנה ב +15.38% במהלך השעה האחרונה, +2.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Welshare Health Token (WEL) מידע שוק

שווי שוק $ 485.86K$ 485.86K $ 485.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.94M$ 4.94M $ 4.94M אספקת מחזור 245.74M 245.74M 245.74M אספקה כוללת 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Welshare Health Token הוא $ 485.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WEL הוא 245.74M, עם היצע כולל של 2500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.94M.