Welshare Health Token (WEL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00197719. במהלך 24 השעות האחרונות, WEL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00171267 לבין שיא של $ 0.00206352, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WELהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.146838, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00171267.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WEL השתנה ב +15.38% במהלך השעה האחרונה, +2.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Welshare Health Token הוא $ 485.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WEL הוא 245.74M, עם היצע כולל של 2500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.94M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Welshare Health Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWelshare Health Token ל USDהיה . $ -0.0004023348.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWelshare Health Token ל USDהיה $ -0.0004281324.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Welshare Health Tokenל USDהיה $ -0.003122779688565152.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+2.27%
|30 ימים
|$ -0.0004023348
|-20.34%
|60 ימים
|$ -0.0004281324
|-21.65%
|90 ימים
|$ -0.003122779688565152
|-61.23%
Welshare Health is developing a decentralized app to help patients personalize how they contribute to AI-driven medical research by leveraging web3 technologies. Data silos within the healthcare industry lead to inefficiencies in clinical trial recruitment and understanding patient behavior insights. Simultaneously, individuals have little control over how their health data is used, and often do not benefit directly from participating in research studies. Welshare Health connects patient communities directly with medical research, addressing the inefficiencies of traditional research models and empowering individuals to take control of their health data, while earning rewards and accessing personalized health offers.
