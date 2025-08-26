עוד על WEL

Welshare Health Token מחיר (WEL)

1 WEL ל USDמחיר חי:

$0.00198239
$0.00198239
+2.50%1D
Welshare Health Token (WEL) טבלת מחירים חיה
Welshare Health Token (WEL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+15.38%

+2.27%

-17.20%

-17.20%

Welshare Health Token (WEL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00197719. במהלך 24 השעות האחרונות, WEL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00171267 לבין שיא של $ 0.00206352, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WELהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.146838, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00171267.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WEL השתנה ב +15.38% במהלך השעה האחרונה, +2.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Welshare Health Token (WEL) מידע שוק

$ 485.86K
$ 485.86K$ 485.86K

--
----

$ 4.94M
$ 4.94M$ 4.94M

245.74M
245.74M 245.74M

2,500,000,000.0
2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Welshare Health Token הוא $ 485.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WEL הוא 245.74M, עם היצע כולל של 2500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.94M.

Welshare Health Token (WEL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Welshare Health Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWelshare Health Token ל USDהיה . $ -0.0004023348.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWelshare Health Token ל USDהיה $ -0.0004281324.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Welshare Health Tokenל USDהיה $ -0.003122779688565152.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+2.27%
30 ימים$ -0.0004023348-20.34%
60 ימים$ -0.0004281324-21.65%
90 ימים$ -0.003122779688565152-61.23%

מה זהWelshare Health Token (WEL)

Welshare Health is developing a decentralized app to help patients personalize how they contribute to AI-driven medical research by leveraging web3 technologies. Data silos within the healthcare industry lead to inefficiencies in clinical trial recruitment and understanding patient behavior insights. Simultaneously, individuals have little control over how their health data is used, and often do not benefit directly from participating in research studies. Welshare Health connects patient communities directly with medical research, addressing the inefficiencies of traditional research models and empowering individuals to take control of their health data, while earning rewards and accessing personalized health offers.

Welshare Health Token (WEL) משאב

Welshare Health Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Welshare Health Token (WEL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Welshare Health Token (WEL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Welshare Health Token.

בדוק את Welshare Health Token תחזית המחיר עכשיו‏!

WEL למטבעות מקומיים

Welshare Health Token (WEL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Welshare Health Token (WEL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WEL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Welshare Health Token (WEL)

כמה שווה Welshare Health Token (WEL) היום?
החי WELהמחיר ב USD הוא 0.00197719 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WEL ל USD?
המחיר הנוכחי של WEL ל USD הוא $ 0.00197719. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Welshare Health Token?
שווי השוק של WEL הוא $ 485.86K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WEL?
ההיצע במחזור של WEL הוא 245.74M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WEL?
‏‏WEL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.146838 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WEL?
WEL ‏‏רשם מחירATL של 0.00171267 USD.
מהו נפח המסחר של WEL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WEL הוא -- USD.
האם WEL יעלה השנה?
WEL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WEL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.