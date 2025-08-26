WeeCoins (WCS) מידע על מחיר (USD)

WeeCoins (WCS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00193837. במהלך 24 השעות האחרונות, WCS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00203294 לבין שיא של $ 0.00385661, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WCSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.52, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00105875.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WCS השתנה ב -46.15% במהלך השעה האחרונה, -43.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WeeCoins (WCS) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של WeeCoins הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.70K. ההיצע במחזור של WCS הוא 0.00, עם היצע כולל של 450000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.37M.