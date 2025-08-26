WeCoOwn (WCX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02623878 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -4.22% שינוי מחיר (7D) +3.06%

WeCoOwn (WCX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WCX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WCXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02623878, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WCX השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -4.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WeCoOwn (WCX) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 34.94K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.24M אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של WeCoOwn הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 34.94K. ההיצע במחזור של WCX הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.24M.