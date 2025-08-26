WeBuy (WE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 16.68 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02240956 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00%

WeBuy (WE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03115831. במהלך 24 השעות האחרונות, WE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 16.68, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02240956.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WeBuy (WE) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 8.57K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 77.90M אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 2,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של WeBuy הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.57K. ההיצע במחזור של WE הוא 0.00, עם היצע כולל של 2500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.90M.