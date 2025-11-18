Websync מחיר היום

מחיר Websync (WEBS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00692646, עם שינוי של 3.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WEBS ל USD הוא $ 0.00692646 לכל WEBS.

Websync כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,226.0, עם היצע במחזור של 898.87K WEBS. ב‑24 השעות האחרונות, WEBS סחר בין $ 0.00682336 (נמוך) ל $ 0.00719509 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.49, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00682336.

ביצועים לטווח קצר, WEBS נע ב -- בשעה האחרונה ו -9.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Websync (WEBS) מידע שוק

שווי שוק $ 6.23K$ 6.23K $ 6.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.93K$ 6.93K $ 6.93K אספקת מחזור 898.87K 898.87K 898.87K אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Websync הוא $ 6.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WEBS הוא 898.87K, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.93K.