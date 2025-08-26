Websea (WBS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 1.006 גבוה 24 שעות $ 1.059 שיא כל הזמנים $ 3.75 המחיר הנמוך ביותר $ 0.054986 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.25% שינוי מחיר (1D) +3.96% שינוי מחיר (7D) -4.86%

Websea (WBS) המחיר בזמן אמת של הוא $1.052. במהלך 24 השעות האחרונות, WBS נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.006 לבין שיא של $ 1.059, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WBSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.75, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.054986.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WBS השתנה ב -0.25% במהלך השעה האחרונה, +3.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Websea (WBS) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 29.34M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 248.54M אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 236,285,259.92

שווי השוק הנוכחי של Websea הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 29.34M. ההיצע במחזור של WBS הוא 0.00, עם היצע כולל של 236285259.92. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 248.54M.