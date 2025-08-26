WebMind Network (WMN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03883978$ 0.03883978 $ 0.03883978 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -17.62% שינוי מחיר (7D) -19.88% שינוי מחיר (7D) -19.88%

WebMind Network (WMN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WMN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WMNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03883978, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WMN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -17.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WebMind Network (WMN) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 851.68$ 851.68 $ 851.68 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.88K$ 8.88K $ 8.88K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 160,000,000.0 160,000,000.0 160,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של WebMind Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 851.68. ההיצע במחזור של WMN הוא 0.00, עם היצע כולל של 160000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.88K.