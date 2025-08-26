עוד על WMN

WebMind Network סֵמֶל

WebMind Network מחיר (WMN)

לא רשום

1 WMN ל USDמחיר חי:

$0.00005548
$0.00005548$0.00005548
-17.60%1D
mexc
USD
WebMind Network (WMN) טבלת מחירים חיה
WebMind Network (WMN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03883978
$ 0.03883978$ 0.03883978

$ 0
$ 0$ 0

--

-17.62%

-19.88%

-19.88%

WebMind Network (WMN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WMN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WMNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03883978, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WMN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -17.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WebMind Network (WMN) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 851.68
$ 851.68$ 851.68

$ 8.88K
$ 8.88K$ 8.88K

0.00
0.00 0.00

160,000,000.0
160,000,000.0 160,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של WebMind Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 851.68. ההיצע במחזור של WMN הוא 0.00, עם היצע כולל של 160000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.88K.

WebMind Network (WMN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של WebMind Networkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWebMind Network ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWebMind Network ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של WebMind Networkל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-17.62%
30 ימים$ 0+32.03%
60 ימים$ 0+131.95%
90 ימים$ 0--

מה זהWebMind Network (WMN)

Webmind Network is a groundbreaking initiative at the intersection of web3 and cryptocurrency, seeking to revolutionize the way we interact with and conceptualize the internet. As a visionary project, Webmind aims to contribute to the development of a more decentralized, secure, and user-centric web.

WebMind Network (WMN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

WebMind Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה WebMind Network (WMN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WebMind Network (WMN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WebMind Network.

בדוק את WebMind Network תחזית המחיר עכשיו‏!

WMN למטבעות מקומיים

WebMind Network (WMN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של WebMind Network (WMN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WMN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על WebMind Network (WMN)

כמה שווה WebMind Network (WMN) היום?
החי WMNהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WMN ל USD?
המחיר הנוכחי של WMN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של WebMind Network?
שווי השוק של WMN הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WMN?
ההיצע במחזור של WMN הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WMN?
‏‏WMN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03883978 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WMN?
WMN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WMN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WMN הוא $ 851.68 USD.
האם WMN יעלה השנה?
WMN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WMN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
