גלה תובנות מרכזיות לגבי Weblume AI (WLAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Weblume AI (WLAI) מידע

Weblume AI is an AI-powered platform that radically simplifies website, smart contract, and dApp creation.

Developing blockchain apps, websites, or smart contracts traditionally requires deep technical knowledge, significant time investment, and/or substantial financial resources. This complexity often deters innovators and entrepreneurs from exploring blockchain solutions.

By automating design, code, and smart contract deployment, it removes technical barriers, slashes development time, and lowers costs.

Weblume's vision is to democratize blockchain and web developmnt, empowering anyone, regardless of skill level, to build for the decentralized web - zero coding skills required.

https://www.weblume.ai/

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Weblume AI (WLAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 196.12K
$ 196.12K$ 196.12K
ההיצע הכולל:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
אספקה במחזור:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 196.12K
$ 196.12K$ 196.12K
שיא כל הזמנים:
$ 0.074951
$ 0.074951$ 0.074951
שפל כל הזמנים:
$ 0.01035367
$ 0.01035367$ 0.01035367
מחיר נוכחי:
$ 0.01961226
$ 0.01961226$ 0.01961226

Weblume AI (WLAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Weblume AI (WLAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של WLAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות WLAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את WLAIטוקניומיקה, חקרו אתWLAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

WLAI חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן WLAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו WLAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.