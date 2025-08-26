Weblume AI (WLAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01486054 $ 0.01486054 $ 0.01486054 24 שעות נמוך $ 0.02193022 $ 0.02193022 $ 0.02193022 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01486054$ 0.01486054 $ 0.01486054 גבוה 24 שעות $ 0.02193022$ 0.02193022 $ 0.02193022 שיא כל הזמנים $ 0.074951$ 0.074951 $ 0.074951 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01035367$ 0.01035367 $ 0.01035367 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.08% שינוי מחיר (1D) -31.74% שינוי מחיר (7D) -2.50% שינוי מחיר (7D) -2.50%

Weblume AI (WLAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01495279. במהלך 24 השעות האחרונות, WLAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01486054 לבין שיא של $ 0.02193022, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WLAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.074951, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01035367.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WLAI השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, -31.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Weblume AI (WLAI) מידע שוק

שווי שוק $ 149.11K$ 149.11K $ 149.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 149.11K$ 149.11K $ 149.11K אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Weblume AI הוא $ 149.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WLAI הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 149.11K.