Weble Ecosystem (WET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.330404 $ 0.330404 $ 0.330404 24 שעות נמוך $ 0.35257 $ 0.35257 $ 0.35257 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.330404$ 0.330404 $ 0.330404 גבוה 24 שעות $ 0.35257$ 0.35257 $ 0.35257 שיא כל הזמנים $ 4.87$ 4.87 $ 4.87 המחיר הנמוך ביותר $ 0.18423$ 0.18423 $ 0.18423 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.55% שינוי מחיר (1D) -4.42% שינוי מחיר (7D) -0.32% שינוי מחיר (7D) -0.32%

Weble Ecosystem (WET) המחיר בזמן אמת של הוא $0.333411. במהלך 24 השעות האחרונות, WET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.330404 לבין שיא של $ 0.35257, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.87, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.18423.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WET השתנה ב -0.55% במהלך השעה האחרונה, -4.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Weble Ecosystem (WET) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 8.96$ 8.96 $ 8.96 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 333.21K$ 333.21K $ 333.21K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Weble Ecosystem הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.96. ההיצע במחזור של WET הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 333.21K.