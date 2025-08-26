WEB4 AI מחיר (WEB4)
WEB4 AI (WEB4) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WEB4 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WEB4השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WEB4 השתנה ב -0.50% במהלך השעה האחרונה, -4.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של WEB4 AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 635.35. ההיצע במחזור של WEB4 הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 127.49K.
במהלך היום, השינוי במחיר של WEB4 AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWEB4 AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWEB4 AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של WEB4 AIל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-4.07%
|30 ימים
|$ 0
|-31.33%
|60 ימים
|$ 0
|+14.94%
|90 ימים
|$ 0
|--
Web4 AI ($WEB4), strives to disrupt the Decentralized Finance (DeFi) cryptocurrency space using Artificial Intelligence (AI). Web4 AI, through its diverse DeFi offerings, aims to quickly establish a strong presence in the DeFi market by creating unique use cases.One of Web4 AI’s unique selling point is that it will offer superior AI trading algorithms for automated AI trading. Secondly the introduction of Web4 Wallet Management to optimize the storage and transaction of digital assets. Thirdly, Web4 AI NFT Generation utilizes AI to generate NFTs that are unique and cannot be replicated, making them highly valuable. Lastly, Web4 AI also intends to branch into non-crypto related use cases such as automated customer service, content creation and so forth.
