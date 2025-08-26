עוד על WEB3

Web3 TON Token סֵמֶל

Web3 TON Token מחיר (WEB3)

לא רשום

1 WEB3 ל USDמחיר חי:

$0.03674894
$0.03674894
-2.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Web3 TON Token (WEB3) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:28:22 (UTC+8)

Web3 TON Token (WEB3) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03679007
$ 0.03679007
24 שעות נמוך
$ 0.03895025
$ 0.03895025
גבוה 24 שעות

$ 0.03679007
$ 0.03679007

$ 0.03895025
$ 0.03895025

$ 2.16
$ 2.16

$ 0.02858117
$ 0.02858117

-0.63%

-2.65%

-3.85%

-3.85%

Web3 TON Token (WEB3) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03674894. במהלך 24 השעות האחרונות, WEB3 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03679007 לבין שיא של $ 0.03895025, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WEB3השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.16, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02858117.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WEB3 השתנה ב -0.63% במהלך השעה האחרונה, -2.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Web3 TON Token (WEB3) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00

$ 2.10K
$ 2.10K

$ 3.31M
$ 3.31M

0.00
0.00

90,000,000.0
90,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Web3 TON Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.10K. ההיצע במחזור של WEB3 הוא 0.00, עם היצע כולל של 90000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.31M.

Web3 TON Token (WEB3) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Web3 TON Tokenל USDהיה $ -0.00100084267839077.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWeb3 TON Token ל USDהיה . $ -0.0020806404.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWeb3 TON Token ל USDהיה $ +0.0019820099.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Web3 TON Tokenל USDהיה $ +0.00310444124089826.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00100084267839077-2.65%
30 ימים$ -0.0020806404-5.66%
60 ימים$ +0.0019820099+5.39%
90 ימים$ +0.00310444124089826+9.23%

מה זהWeb3 TON Token (WEB3)

Utility token of TON DNS Club ecosystem on TON blockchain inside Telegram

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Web3 TON Token (WEB3) משאב

האתר הרשמי

Web3 TON Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Web3 TON Token (WEB3) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Web3 TON Token (WEB3) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Web3 TON Token.

בדוק את Web3 TON Token תחזית המחיר עכשיו‏!

WEB3 למטבעות מקומיים

Web3 TON Token (WEB3) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Web3 TON Token (WEB3) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WEB3 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Web3 TON Token (WEB3)

כמה שווה Web3 TON Token (WEB3) היום?
החי WEB3המחיר ב USD הוא 0.03674894 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WEB3 ל USD?
המחיר הנוכחי של WEB3 ל USD הוא $ 0.03674894. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Web3 TON Token?
שווי השוק של WEB3 הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WEB3?
ההיצע במחזור של WEB3 הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WEB3?
‏‏WEB3 השיג מחיר שיא (ATH) של 2.16 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WEB3?
WEB3 ‏‏רשם מחירATL של 0.02858117 USD.
מהו נפח המסחר של WEB3?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WEB3 הוא $ 2.10K USD.
האם WEB3 יעלה השנה?
WEB3 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WEB3 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:28:22 (UTC+8)

Web3 TON Token (WEB3) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

