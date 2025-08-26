Web3 TON Token (WEB3) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03679007 $ 0.03679007 $ 0.03679007 24 שעות נמוך $ 0.03895025 $ 0.03895025 $ 0.03895025 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03679007$ 0.03679007 $ 0.03679007 גבוה 24 שעות $ 0.03895025$ 0.03895025 $ 0.03895025 שיא כל הזמנים $ 2.16$ 2.16 $ 2.16 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02858117$ 0.02858117 $ 0.02858117 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.63% שינוי מחיר (1D) -2.65% שינוי מחיר (7D) -3.85% שינוי מחיר (7D) -3.85%

Web3 TON Token (WEB3) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03674894. במהלך 24 השעות האחרונות, WEB3 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03679007 לבין שיא של $ 0.03895025, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WEB3השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.16, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02858117.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WEB3 השתנה ב -0.63% במהלך השעה האחרונה, -2.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Web3 TON Token (WEB3) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 2.10K$ 2.10K $ 2.10K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.31M$ 3.31M $ 3.31M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 90,000,000.0 90,000,000.0 90,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Web3 TON Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.10K. ההיצע במחזור של WEB3 הוא 0.00, עם היצע כולל של 90000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.31M.