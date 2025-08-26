We Love Pussy (PUSSY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00210094$ 0.00210094 $ 0.00210094 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.61% שינוי מחיר (1D) -11.29% שינוי מחיר (7D) +0.44% שינוי מחיר (7D) +0.44%

We Love Pussy (PUSSY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PUSSY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUSSYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00210094, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUSSY השתנה ב -0.61% במהלך השעה האחרונה, -11.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

We Love Pussy (PUSSY) מידע שוק

שווי שוק $ 70.81K$ 70.81K $ 70.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 70.81K$ 70.81K $ 70.81K אספקת מחזור 999.82M 999.82M 999.82M אספקה כוללת 999,815,638.784577 999,815,638.784577 999,815,638.784577

שווי השוק הנוכחי של We Love Pussy הוא $ 70.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUSSY הוא 999.82M, עם היצע כולל של 999815638.784577. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.81K.