מחיר We Love Legs (LEGS) בזמן אמת היום הוא $ 0.000038, עם שינוי של 4.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LEGS ל USD הוא $ 0.000038 לכל LEGS.

We Love Legs כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 38,002, עם היצע במחזור של 1.00B LEGS. ב‑24 השעות האחרונות, LEGS סחר בין $ 0.00003619 (נמוך) ל $ 0.00004002 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00076242, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00003619.

ביצועים לטווח קצר, LEGS נע ב -- בשעה האחרונה ו -25.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

We Love Legs (LEGS) מידע שוק

שווי שוק $ 38.00K$ 38.00K $ 38.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.00K$ 38.00K $ 38.00K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של We Love Legs הוא $ 38.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LEGS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.00K.