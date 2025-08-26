WcDonalds (WCD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00000237 $ 0.00000237 $ 0.00000237 24 שעות נמוך $ 0.00000251 $ 0.00000251 $ 0.00000251 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00000237$ 0.00000237 $ 0.00000237 גבוה 24 שעות $ 0.00000251$ 0.00000251 $ 0.00000251 שיא כל הזמנים $ 0.00004831$ 0.00004831 $ 0.00004831 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -4.56% שינוי מחיר (7D) -3.28% שינוי מחיר (7D) -3.28%

WcDonalds (WCD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000237. במהלך 24 השעות האחרונות, WCD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000237 לבין שיא של $ 0.00000251, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WCDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00004831, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WCD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WcDonalds (WCD) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 98.93$ 98.93 $ 98.93 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.71K$ 23.71K $ 23.71K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של WcDonalds הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 98.93. ההיצע במחזור של WCD הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.71K.