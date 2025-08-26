WBTC yVault (YVWBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 111,746 $ 111,746 $ 111,746 24 שעות נמוך $ 115,482 $ 115,482 $ 115,482 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 111,746$ 111,746 $ 111,746 גבוה 24 שעות $ 115,482$ 115,482 $ 115,482 שיא כל הזמנים $ 126,716$ 126,716 $ 126,716 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.11% שינוי מחיר (1D) -0.59% שינוי מחיר (7D) -4.22% שינוי מחיר (7D) -4.22%

WBTC yVault (YVWBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $112,620. במהלך 24 השעות האחרונות, YVWBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 111,746 לבין שיא של $ 115,482, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YVWBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 126,716, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YVWBTC השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -0.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WBTC yVault (YVWBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.64M$ 5.64M $ 5.64M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 49.94290741 49.94290741 49.94290741

שווי השוק הנוכחי של WBTC yVault הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של YVWBTC הוא 0.00, עם היצע כולל של 49.94290741. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.64M.