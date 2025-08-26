עוד על YVWBTC

YVWBTC מידע על מחיר

YVWBTC אתר רשמי

YVWBTC טוקניומיקה

YVWBTC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

WBTC yVault סֵמֶל

WBTC yVault מחיר (YVWBTC)

לא רשום

1 YVWBTC ל USDמחיר חי:

$112,620
$112,620$112,620
-0.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
WBTC yVault (YVWBTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:27:57 (UTC+8)

WBTC yVault (YVWBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 111,746
$ 111,746$ 111,746
24 שעות נמוך
$ 115,482
$ 115,482$ 115,482
גבוה 24 שעות

$ 111,746
$ 111,746$ 111,746

$ 115,482
$ 115,482$ 115,482

$ 126,716
$ 126,716$ 126,716

$ 0
$ 0$ 0

+0.11%

-0.59%

-4.22%

-4.22%

WBTC yVault (YVWBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $112,620. במהלך 24 השעות האחרונות, YVWBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 111,746 לבין שיא של $ 115,482, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YVWBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 126,716, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YVWBTC השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -0.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WBTC yVault (YVWBTC) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.64M
$ 5.64M$ 5.64M

0.00
0.00 0.00

49.94290741
49.94290741 49.94290741

שווי השוק הנוכחי של WBTC yVault הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של YVWBTC הוא 0.00, עם היצע כולל של 49.94290741. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.64M.

WBTC yVault (YVWBTC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של WBTC yVaultל USDהיה $ -675.7237993159.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWBTC yVault ל USDהיה . $ -7,100.5671180000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWBTC yVault ל USDהיה $ +3,635.2271940000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של WBTC yVaultל USDהיה $ +1,581.80597412701.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -675.7237993159-0.59%
30 ימים$ -7,100.5671180000-6.30%
60 ימים$ +3,635.2271940000+3.23%
90 ימים$ +1,581.80597412701+1.42%

מה זהWBTC yVault (YVWBTC)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

WBTC yVault (YVWBTC) משאב

האתר הרשמי

WBTC yVaultתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה WBTC yVault (YVWBTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WBTC yVault (YVWBTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WBTC yVault.

בדוק את WBTC yVault תחזית המחיר עכשיו‏!

YVWBTC למטבעות מקומיים

WBTC yVault (YVWBTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של WBTC yVault (YVWBTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YVWBTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על WBTC yVault (YVWBTC)

כמה שווה WBTC yVault (YVWBTC) היום?
החי YVWBTCהמחיר ב USD הוא 112,620 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YVWBTC ל USD?
המחיר הנוכחי של YVWBTC ל USD הוא $ 112,620. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של WBTC yVault?
שווי השוק של YVWBTC הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YVWBTC?
ההיצע במחזור של YVWBTC הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YVWBTC?
‏‏YVWBTC השיג מחיר שיא (ATH) של 126,716 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YVWBTC?
YVWBTC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של YVWBTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YVWBTC הוא $ 0.00 USD.
האם YVWBTC יעלה השנה?
YVWBTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YVWBTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:27:57 (UTC+8)

WBTC yVault (YVWBTC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.