WAYGU CASH (WAYGU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02553709 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -31.04% שינוי מחיר (7D) -38.82%

WAYGU CASH (WAYGU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WAYGU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WAYGUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02553709, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAYGU השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -31.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-38.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WAYGU CASH (WAYGU) מידע שוק

שווי שוק $ 13.80K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.80K אספקת מחזור 989.59M אספקה כוללת 989,590,481.79855

שווי השוק הנוכחי של WAYGU CASH הוא $ 13.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAYGU הוא 989.59M, עם היצע כולל של 989590481.79855. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.80K.