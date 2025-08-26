עוד על WAYGU

WAYGU CASH סֵמֶל

WAYGU CASH מחיר (WAYGU)

לא רשום

1 WAYGU ל USDמחיר חי:

--
----
-31.00%1D
mexc
USD
WAYGU CASH (WAYGU) טבלת מחירים חיה
WAYGU CASH (WAYGU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02553709
$ 0.02553709$ 0.02553709

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-31.04%

-38.82%

-38.82%

WAYGU CASH (WAYGU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WAYGU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WAYGUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02553709, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAYGU השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -31.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-38.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WAYGU CASH (WAYGU) מידע שוק

$ 13.80K
$ 13.80K$ 13.80K

--
----

$ 13.80K
$ 13.80K$ 13.80K

989.59M
989.59M 989.59M

989,590,481.79855
989,590,481.79855 989,590,481.79855

שווי השוק הנוכחי של WAYGU CASH הוא $ 13.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAYGU הוא 989.59M, עם היצע כולל של 989590481.79855. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.80K.

WAYGU CASH (WAYGU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של WAYGU CASHל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWAYGU CASH ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWAYGU CASH ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של WAYGU CASHל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-31.04%
30 ימים$ 0-77.37%
60 ימים$ 0-97.38%
90 ימים$ 0--

מה זהWAYGU CASH (WAYGU)

Waygu Cash is not just another memecoin — it is a cultural and financial movement rooted in strength, honor, and conviction. Built on the Solana blockchain, Waygu represents a bold stand against the blandness of mainstream narratives, particularly the rise of plant-based ideology. With a name that evokes premium quality and a community driven by purpose, it sets its sights on flipping the $25 billion vegan market in true on-chain fashion. There are no shortcuts here — only loyalty, memes, and momentum. Backed by experienced developers and a fast-growing army of supporters, Waygu Cash is engineered for serious upside while never taking itself too seriously. It’s about fun, finance, and flipping the script — one block at a time.

WAYGU CASH (WAYGU) משאב

האתר הרשמי

WAYGU CASHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה WAYGU CASH (WAYGU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WAYGU CASH (WAYGU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WAYGU CASH.

בדוק את WAYGU CASH תחזית המחיר עכשיו‏!

WAYGU למטבעות מקומיים

WAYGU CASH (WAYGU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של WAYGU CASH (WAYGU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WAYGU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על WAYGU CASH (WAYGU)

כמה שווה WAYGU CASH (WAYGU) היום?
החי WAYGUהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WAYGU ל USD?
המחיר הנוכחי של WAYGU ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של WAYGU CASH?
שווי השוק של WAYGU הוא $ 13.80K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WAYGU?
ההיצע במחזור של WAYGU הוא 989.59M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WAYGU?
‏‏WAYGU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02553709 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WAYGU?
WAYGU ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WAYGU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WAYGU הוא -- USD.
האם WAYGU יעלה השנה?
WAYGU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WAYGU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
WAYGU CASH (WAYGU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

