WaultSwap (WEX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.381073$ 0.381073 $ 0.381073 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.26% שינוי מחיר (1D) -3.19% שינוי מחיר (7D) -7.83% שינוי מחיר (7D) -7.83%

WaultSwap (WEX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WEX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WEXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.381073, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WEX השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -3.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WaultSwap (WEX) מידע שוק

שווי שוק $ 77.14K$ 77.14K $ 77.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 81.92K$ 81.92K $ 81.92K אספקת מחזור 7.52B 7.52B 7.52B אספקה כוללת 7,984,446,277.003534 7,984,446,277.003534 7,984,446,277.003534

שווי השוק הנוכחי של WaultSwap הוא $ 77.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WEX הוא 7.52B, עם היצע כולל של 7984446277.003534. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 81.92K.