Waterfall Governance סֵמֶל

Waterfall Governance מחיר (WTF)

לא רשום

1 WTF ל USDמחיר חי:

$0.00065995
+0.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Waterfall Governance (WTF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:57:55 (UTC+8)

Waterfall Governance (WTF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0
$ 1.4
$ 0
+0.19%

+0.40%

+0.56%

+0.56%

Waterfall Governance (WTF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WTF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WTFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.4, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WTF השתנה ב +0.19% במהלך השעה האחרונה, +0.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Waterfall Governance (WTF) מידע שוק

$ 41.38K
--
$ 66.00K
62.70M
100,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Waterfall Governance הוא $ 41.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WTF הוא 62.70M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.00K.

Waterfall Governance (WTF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Waterfall Governanceל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWaterfall Governance ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWaterfall Governance ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Waterfall Governanceל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.40%
30 ימים$ 0+6.19%
60 ימים$ 0+15.46%
90 ימים$ 0--

מה זהWaterfall Governance (WTF)

Waterfall DeFi is a platform that offers risk diversification through tranching a portfolio of yield generating DeFi assets. Waterfall is one of the first platforms to deliver traditional tranching methodology to DeFi, enabling more conservative DeFi users to safer, fixed, and predictable yields while also providing products for higher risk-tolerant users for greater potential yields. All this is done through the Waterfall Protocol, a yield aggregation logic which redistributes a yield and principal from a selected pool of DeFi Yielding assets according to priority, arranged from highest (Senior Tranche), to the lowest (Junior Tranche). Users in the Senior Tranche receives the distributions first at a predetermined, fixed yield. Junior Tranche users receives the distributions the last, in return receiving a much higher potential variable yield should the portfolio of DeFi assets perform as intended. Through the process of tranching, Waterfall DeFi can offer two layers of diversification (portfolio concentration and prioritization of payments), and creating organic leveraging within a portfolio/product without the need for external funding markets. Waterfall is bringing exciting new structured products to the DeFi ecosystem, expanding the offerings across the space and making the market become more efficient through redistributing risk and reward to the right hands.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Waterfall Governance (WTF) משאב

האתר הרשמי

Waterfall Governanceתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Waterfall Governance (WTF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Waterfall Governance (WTF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Waterfall Governance.

בדוק את Waterfall Governance תחזית המחיר עכשיו‏!

WTF למטבעות מקומיים

Waterfall Governance (WTF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Waterfall Governance (WTF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WTF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Waterfall Governance (WTF)

כמה שווה Waterfall Governance (WTF) היום?
החי WTFהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WTF ל USD?
המחיר הנוכחי של WTF ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Waterfall Governance?
שווי השוק של WTF הוא $ 41.38K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WTF?
ההיצע במחזור של WTF הוא 62.70M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WTF?
‏‏WTF השיג מחיר שיא (ATH) של 1.4 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WTF?
WTF ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WTF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WTF הוא -- USD.
האם WTF יעלה השנה?
WTF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WTF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:57:55 (UTC+8)

Waterfall Governance (WTF) עדכונים חשובים מהתעשייה

