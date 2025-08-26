Waterfall Governance (WTF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.19% שינוי מחיר (1D) +0.40% שינוי מחיר (7D) +0.56% שינוי מחיר (7D) +0.56%

Waterfall Governance (WTF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WTF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WTFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.4, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WTF השתנה ב +0.19% במהלך השעה האחרונה, +0.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Waterfall Governance (WTF) מידע שוק

שווי שוק $ 41.38K$ 41.38K $ 41.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 66.00K$ 66.00K $ 66.00K אספקת מחזור 62.70M 62.70M 62.70M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Waterfall Governance הוא $ 41.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WTF הוא 62.70M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.00K.