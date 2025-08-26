Waterfall Governance מחיר (WTF)
+0.19%
+0.40%
+0.56%
+0.56%
Waterfall Governance (WTF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WTF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WTFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.4, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WTF השתנה ב +0.19% במהלך השעה האחרונה, +0.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Waterfall Governance הוא $ 41.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WTF הוא 62.70M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.00K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Waterfall Governanceל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWaterfall Governance ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWaterfall Governance ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Waterfall Governanceל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+0.40%
|30 ימים
|$ 0
|+6.19%
|60 ימים
|$ 0
|+15.46%
|90 ימים
|$ 0
|--
Waterfall DeFi is a platform that offers risk diversification through tranching a portfolio of yield generating DeFi assets. Waterfall is one of the first platforms to deliver traditional tranching methodology to DeFi, enabling more conservative DeFi users to safer, fixed, and predictable yields while also providing products for higher risk-tolerant users for greater potential yields. All this is done through the Waterfall Protocol, a yield aggregation logic which redistributes a yield and principal from a selected pool of DeFi Yielding assets according to priority, arranged from highest (Senior Tranche), to the lowest (Junior Tranche). Users in the Senior Tranche receives the distributions first at a predetermined, fixed yield. Junior Tranche users receives the distributions the last, in return receiving a much higher potential variable yield should the portfolio of DeFi assets perform as intended. Through the process of tranching, Waterfall DeFi can offer two layers of diversification (portfolio concentration and prioritization of payments), and creating organic leveraging within a portfolio/product without the need for external funding markets. Waterfall is bringing exciting new structured products to the DeFi ecosystem, expanding the offerings across the space and making the market become more efficient through redistributing risk and reward to the right hands.
