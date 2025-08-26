Watercoin (WATER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2,68% שינוי מחיר (7D) +5,78% שינוי מחיר (7D) +5,78%

Watercoin (WATER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WATER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WATERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WATER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2,68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5,78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Watercoin (WATER) מידע שוק

שווי שוק $ 5,97K$ 5,97K $ 5,97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5,97K$ 5,97K $ 5,97K אספקת מחזור 980,00M 980,00M 980,00M אספקה כוללת 980 000 000,0 980 000 000,0 980 000 000,0

שווי השוק הנוכחי של Watercoin הוא $ 5,97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WATER הוא 980,00M, עם היצע כולל של 980000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5,97K.