waterbear (WATERBEAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00902704$ 0.00902704 $ 0.00902704 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.73% שינוי מחיר (7D) +4.01% שינוי מחיר (7D) +4.01%

waterbear (WATERBEAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WATERBEAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WATERBEARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00902704, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WATERBEAR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

waterbear (WATERBEAR) מידע שוק

שווי שוק $ 28.28K$ 28.28K $ 28.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.28K$ 28.28K $ 28.28K אספקת מחזור 999.87M 999.87M 999.87M אספקה כוללת 999,871,839.51436 999,871,839.51436 999,871,839.51436

שווי השוק הנוכחי של waterbear הוא $ 28.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WATERBEAR הוא 999.87M, עם היצע כולל של 999871839.51436. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.28K.