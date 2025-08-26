Water Rabbit (WAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00100958 $ 0.00100958 $ 0.00100958 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00100958$ 0.00100958 $ 0.00100958 שיא כל הזמנים $ 0.0014013$ 0.0014013 $ 0.0014013 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.85% שינוי מחיר (1D) -7.97% שינוי מחיר (7D) -16.07% שינוי מחיר (7D) -16.07%

Water Rabbit (WAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00100958, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0014013, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAR השתנה ב -0.85% במהלך השעה האחרונה, -7.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Water Rabbit (WAR) מידע שוק

שווי שוק $ 832.65K$ 832.65K $ 832.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 833.35K$ 833.35K $ 833.35K אספקת מחזור 896.27M 896.27M 896.27M אספקה כוללת 897,014,228.6356299 897,014,228.6356299 897,014,228.6356299

שווי השוק הנוכחי של Water Rabbit הוא $ 832.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAR הוא 896.27M, עם היצע כולל של 897014228.6356299. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 833.35K.