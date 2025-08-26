עוד על WAR

Water Rabbit סֵמֶל

Water Rabbit מחיר (WAR)

1 WAR ל USDמחיר חי:

$0.00092902
$0.00092902
-7.90%1D
Water Rabbit (WAR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:27:26 (UTC+8)

Water Rabbit (WAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
$ 0.00100958
$ 0.00100958
גבוה 24 שעות

$ 0.0014013
$ 0.0014013$ 0.0014013

-0.85%

-7.97%

-16.07%

-16.07%

Water Rabbit (WAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00100958, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0014013, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAR השתנה ב -0.85% במהלך השעה האחרונה, -7.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Water Rabbit (WAR) מידע שוק

$ 832.65K
$ 832.65K

$ 833.35K
$ 833.35K

896.27M
896.27M

897,014,228.6356299
897,014,228.6356299

שווי השוק הנוכחי של Water Rabbit הוא $ 832.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAR הוא 896.27M, עם היצע כולל של 897014228.6356299. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 833.35K.

Water Rabbit (WAR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Water Rabbitל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWater Rabbit ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWater Rabbit ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Water Rabbitל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.97%
30 ימים$ 0+582.10%
60 ימים$ 0+897.08%
90 ימים$ 0--

מה זהWater Rabbit (WAR)

What is the project about? Water Rabbit Token ($WAR) is an innovative cryptocurrency developed by Shanvere DAO. Our project's primary objective is to position $WAR as a widely recognized and utilized currency in the digital assets space. We envision $WAR as a trusted medium of exchange, store of value, and unit of account, going beyond the conventional role of cryptocurrencies. What makes your project unique? Unlike many other cryptocurrencies, $WAR is not simply another 'memecoin'. It is a part of a greater mission to reshape the landscape of digital currencies. We are actively collaborating with top-tier institutions to establish $WAR as a credible and trusted financial instrument in the digital economy. Our vision and partnerships set us apart, giving us a unique positioning in the cryptosphere. History of your project. The $WAR project was launched on the 27th of July, 2022, beginning its journey on the Binance Smart Chain. Our token has since been listed on various platforms, including Pancakeswap, Poocoin, Bogged.finance, and P2B, thus gaining significant exposure and recognition in the cryptocurrency market. What’s next for your project? The future of $WAR is full of potential and expansion. We are continuously working towards forming new strategic partnerships, increasing our token's utility, and further enhancing its recognition as a valid currency. Our vision is for $WAR to be more than just another cryptocurrency, but an integral part of the evolving financial landscape. What can your token be used for? $WAR's primary use case is to function as a digital currency. Users can leverage it as a medium of exchange, store of value, and unit of account. Our ongoing collaborations with top institutions aim to significantly expand the utility of $WAR, making it a versatile token within the digital asset ecosystem. As we progress, we expect to see $WAR adopted in various financial and commercial scenarios, driving its value and significance in the digital

Water Rabbit (WAR) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Water Rabbitתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Water Rabbit (WAR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Water Rabbit (WAR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Water Rabbit.

בדוק את Water Rabbit תחזית המחיר עכשיו‏!

WAR למטבעות מקומיים

Water Rabbit (WAR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Water Rabbit (WAR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WAR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Water Rabbit (WAR)

כמה שווה Water Rabbit (WAR) היום?
החי WARהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WAR ל USD?
המחיר הנוכחי של WAR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Water Rabbit?
שווי השוק של WAR הוא $ 832.65K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WAR?
ההיצע במחזור של WAR הוא 896.27M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WAR?
‏‏WAR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0014013 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WAR?
WAR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WAR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WAR הוא -- USD.
האם WAR יעלה השנה?
WAR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WAR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:27:26 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.