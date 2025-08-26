Water Rabbit מחיר (WAR)
Water Rabbit (WAR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00100958, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0014013, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAR השתנה ב -0.85% במהלך השעה האחרונה, -7.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Water Rabbit הוא $ 832.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAR הוא 896.27M, עם היצע כולל של 897014228.6356299. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 833.35K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Water Rabbitל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWater Rabbit ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWater Rabbit ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Water Rabbitל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-7.97%
|30 ימים
|$ 0
|+582.10%
|60 ימים
|$ 0
|+897.08%
|90 ימים
|$ 0
|--
What is the project about? Water Rabbit Token ($WAR) is an innovative cryptocurrency developed by Shanvere DAO. Our project's primary objective is to position $WAR as a widely recognized and utilized currency in the digital assets space. We envision $WAR as a trusted medium of exchange, store of value, and unit of account, going beyond the conventional role of cryptocurrencies. What makes your project unique? Unlike many other cryptocurrencies, $WAR is not simply another 'memecoin'. It is a part of a greater mission to reshape the landscape of digital currencies. We are actively collaborating with top-tier institutions to establish $WAR as a credible and trusted financial instrument in the digital economy. Our vision and partnerships set us apart, giving us a unique positioning in the cryptosphere. History of your project. The $WAR project was launched on the 27th of July, 2022, beginning its journey on the Binance Smart Chain. Our token has since been listed on various platforms, including Pancakeswap, Poocoin, Bogged.finance, and P2B, thus gaining significant exposure and recognition in the cryptocurrency market. What’s next for your project? The future of $WAR is full of potential and expansion. We are continuously working towards forming new strategic partnerships, increasing our token's utility, and further enhancing its recognition as a valid currency. Our vision is for $WAR to be more than just another cryptocurrency, but an integral part of the evolving financial landscape. What can your token be used for? $WAR's primary use case is to function as a digital currency. Users can leverage it as a medium of exchange, store of value, and unit of account. Our ongoing collaborations with top institutions aim to significantly expand the utility of $WAR, making it a versatile token within the digital asset ecosystem. As we progress, we expect to see $WAR adopted in various financial and commercial scenarios, driving its value and significance in the digital
