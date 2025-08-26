WATER Coin (WATER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00277966$ 0.00277966 $ 0.00277966 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03% שינוי מחיר (1D) -8.86% שינוי מחיר (7D) -0.80% שינוי מחיר (7D) -0.80%

WATER Coin (WATER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WATER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WATERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00277966, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WATER השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -8.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WATER Coin (WATER) מידע שוק

שווי שוק $ 808.99K$ 808.99K $ 808.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 808.99K$ 808.99K $ 808.99K אספקת מחזור 73.11B 73.11B 73.11B אספקה כוללת 73,111,061,995.43 73,111,061,995.43 73,111,061,995.43

שווי השוק הנוכחי של WATER Coin הוא $ 808.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WATER הוא 73.11B, עם היצע כולל של 73111061995.43. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 808.99K.