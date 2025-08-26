wat if (IF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

wat if (IF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, IF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IF השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

wat if (IF) מידע שוק

שווי שוק $ 31.35K$ 31.35K $ 31.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.35K$ 31.35K $ 31.35K אספקת מחזור 999.34M 999.34M 999.34M אספקה כוללת 999,341,420.413646 999,341,420.413646 999,341,420.413646

שווי השוק הנוכחי של wat if הוא $ 31.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IF הוא 999.34M, עם היצע כולל של 999341420.413646. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.35K.