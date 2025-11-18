Wasder מחיר היום

מחיר Wasder (WAS) בזמן אמת היום הוא $ 0.000015, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAS ל USD הוא $ 0.000015 לכל WAS.

Wasder כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,954.46, עם היצע במחזור של 597.08M WAS. ב‑24 השעות האחרונות, WAS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0615, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001319.

ביצועים לטווח קצר, WAS נע ב -- בשעה האחרונה ו -58.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wasder (WAS) מידע שוק

שווי שוק $ 8.95K$ 8.95K $ 8.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.00K$ 15.00K $ 15.00K אספקת מחזור 597.08M 597.08M 597.08M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Wasder הוא $ 8.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAS הוא 597.08M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.00K.