Warlords of Solana (WLOS) מידע על מחיר (USD)

Warlords of Solana (WLOS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.072129. במהלך 24 השעות האחרונות, WLOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.071618 לבין שיא של $ 0.077218, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WLOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.67, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.055387.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WLOS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Warlords of Solana (WLOS) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Warlords of Solana הוא $ 6.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WLOS הוא 96.62K, עם היצע כולל של 96616.283977. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.97K.