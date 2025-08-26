עוד על WLOS

Warlords of Solana סֵמֶל

Warlords of Solana מחיר (WLOS)

לא רשום

1 WLOS ל USDמחיר חי:

-5.30%1D
mexc
USD
Warlords of Solana (WLOS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:26:58 (UTC+8)

Warlords of Solana (WLOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

--

-5.35%

+1.55%

+1.55%

Warlords of Solana (WLOS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.072129. במהלך 24 השעות האחרונות, WLOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.071618 לבין שיא של $ 0.077218, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WLOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.67, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.055387.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WLOS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Warlords of Solana (WLOS) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של Warlords of Solana הוא $ 6.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WLOS הוא 96.62K, עם היצע כולל של 96616.283977. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.97K.

Warlords of Solana (WLOS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Warlords of Solanaל USDהיה $ -0.0040774491594003.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWarlords of Solana ל USDהיה . $ -0.0006269524.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWarlords of Solana ל USDהיה $ +0.0180268114.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Warlords of Solanaל USDהיה $ -0.009900318068811.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0040774491594003-5.35%
30 ימים$ -0.0006269524-0.86%
60 ימים$ +0.0180268114+24.99%
90 ימים$ -0.009900318068811-12.06%

מה זהWarlords of Solana (WLOS)

WLOS (Warlords of Solana) is a Solana-based utility token powering an ecosystem centered around gamified DeFi. The project integrates staking, NFT farming, and mission-based hero mechanics. WLOS is distributed through a 10% transactional fee that funds farming rewards, staking APYs, mission pools, development, and deflationary burns. Users can earn WLOS by staking or deploying NFT characters (Farmers or Heroes) that generate token-based returns. The platform aims to merge community incentives with light strategy mechanics in preparation for a larger game release.

Warlords of Solana (WLOS) משאב

Warlords of Solanaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Warlords of Solana (WLOS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Warlords of Solana (WLOS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Warlords of Solana.

בדוק את Warlords of Solana תחזית המחיר עכשיו‏!

WLOS למטבעות מקומיים

Warlords of Solana (WLOS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Warlords of Solana (WLOS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WLOS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Warlords of Solana (WLOS)

כמה שווה Warlords of Solana (WLOS) היום?
החי WLOSהמחיר ב USD הוא 0.072129 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WLOS ל USD?
המחיר הנוכחי של WLOS ל USD הוא $ 0.072129. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Warlords of Solana?
שווי השוק של WLOS הוא $ 6.97K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WLOS?
ההיצע במחזור של WLOS הוא 96.62K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WLOS?
‏‏WLOS השיג מחיר שיא (ATH) של 2.67 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WLOS?
WLOS ‏‏רשם מחירATL של 0.055387 USD.
מהו נפח המסחר של WLOS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WLOS הוא -- USD.
האם WLOS יעלה השנה?
WLOS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WLOS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
