WannaSwap (WANNA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 3.28$ 3.28 $ 3.28 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.53% שינוי מחיר (1D) -1.52% שינוי מחיר (7D) -2.58% שינוי מחיר (7D) -2.58%

WannaSwap (WANNA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WANNA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WANNAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.28, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WANNA השתנה ב +0.53% במהלך השעה האחרונה, -1.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WannaSwap (WANNA) מידע שוק

שווי שוק $ 26.08K$ 26.08K $ 26.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.34K$ 26.34K $ 26.34K אספקת מחזור 99.04M 99.04M 99.04M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של WannaSwap הוא $ 26.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WANNA הוא 99.04M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.34K.