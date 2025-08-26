עוד על WANNA

Wanna Bot סֵמֶל

Wanna Bot מחיר (WANNA)

1 WANNA ל USDמחיר חי:

$0.01124935
-10.90%1D
Wanna Bot (WANNA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:54:46 (UTC+8)

Wanna Bot (WANNA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01102702
24 שעות נמוך
$ 0.01265345
גבוה 24 שעות

$ 0.01102702
$ 0.01265345
$ 0.061015
$ 0.0079968
+0.15%

-10.91%

-25.76%

-25.76%

Wanna Bot (WANNA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01124935. במהלך 24 השעות האחרונות, WANNA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01102702 לבין שיא של $ 0.01265345, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WANNAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.061015, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0079968.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WANNA השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, -10.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wanna Bot (WANNA) מידע שוק

$ 211.87K
--
$ 1.12M
18.85M
100,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Wanna Bot הוא $ 211.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WANNA הוא 18.85M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.12M.

Wanna Bot (WANNA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wanna Botל USDהיה $ -0.00137809417778452.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWanna Bot ל USDהיה . $ -0.0017919528.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWanna Bot ל USDהיה $ +0.0003909025.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wanna Botל USDהיה $ -0.00654535599022611.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00137809417778452-10.91%
30 ימים$ -0.0017919528-15.92%
60 ימים$ +0.0003909025+3.47%
90 ימים$ -0.00654535599022611-36.78%

מה זהWanna Bot (WANNA)

Wanna.Bot ? is a prediction platform for content creators to engage with their audience, by allowing them to wager on outcomes in viral challenges, pop culture & more. 'Bet on Anything, with Anyone!' $WANNA is the native utility token used for: Profit Share Fee Discount Referral Incentives Bet & Burn Governance & more.. #SocialFi 🤝 #GambleFi

Wanna Bot (WANNA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Wanna Botתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wanna Bot (WANNA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wanna Bot (WANNA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wanna Bot.

בדוק את Wanna Bot תחזית המחיר עכשיו‏!

WANNA למטבעות מקומיים

Wanna Bot (WANNA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wanna Bot (WANNA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WANNA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wanna Bot (WANNA)

כמה שווה Wanna Bot (WANNA) היום?
החי WANNAהמחיר ב USD הוא 0.01124935 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WANNA ל USD?
המחיר הנוכחי של WANNA ל USD הוא $ 0.01124935. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wanna Bot?
שווי השוק של WANNA הוא $ 211.87K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WANNA?
ההיצע במחזור של WANNA הוא 18.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WANNA?
‏‏WANNA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.061015 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WANNA?
WANNA ‏‏רשם מחירATL של 0.0079968 USD.
מהו נפח המסחר של WANNA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WANNA הוא -- USD.
האם WANNA יעלה השנה?
WANNA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WANNA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Wanna Bot (WANNA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

