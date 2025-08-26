Wanna Bot (WANNA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01102702 $ 0.01102702 $ 0.01102702 24 שעות נמוך $ 0.01265345 $ 0.01265345 $ 0.01265345 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01102702$ 0.01102702 $ 0.01102702 גבוה 24 שעות $ 0.01265345$ 0.01265345 $ 0.01265345 שיא כל הזמנים $ 0.061015$ 0.061015 $ 0.061015 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0079968$ 0.0079968 $ 0.0079968 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.15% שינוי מחיר (1D) -10.91% שינוי מחיר (7D) -25.76% שינוי מחיר (7D) -25.76%

Wanna Bot (WANNA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01124935. במהלך 24 השעות האחרונות, WANNA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01102702 לבין שיא של $ 0.01265345, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WANNAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.061015, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0079968.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WANNA השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, -10.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wanna Bot (WANNA) מידע שוק

שווי שוק $ 211.87K$ 211.87K $ 211.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M אספקת מחזור 18.85M 18.85M 18.85M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Wanna Bot הוא $ 211.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WANNA הוא 18.85M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.12M.