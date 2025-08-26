עוד על WANA

WANA מידע על מחיר

WANA אתר רשמי

WANA טוקניומיקה

WANA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Wanaka Farm סֵמֶל

Wanaka Farm מחיר (WANA)

לא רשום

1 WANA ל USDמחיר חי:

$0.00274428
$0.00274428$0.00274428
-1.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Wanaka Farm (WANA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:37:52 (UTC+8)

Wanaka Farm (WANA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00273971
$ 0.00273971$ 0.00273971
24 שעות נמוך
$ 0.00279244
$ 0.00279244$ 0.00279244
גבוה 24 שעות

$ 0.00273971
$ 0.00273971$ 0.00273971

$ 0.00279244
$ 0.00279244$ 0.00279244

$ 6.15
$ 6.15$ 6.15

$ 0.00270808
$ 0.00270808$ 0.00270808

-0.44%

-1.31%

-1.77%

-1.77%

Wanaka Farm (WANA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00274428. במהלך 24 השעות האחרונות, WANA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00273971 לבין שיא של $ 0.00279244, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WANAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.15, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00270808.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WANA השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -1.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wanaka Farm (WANA) מידע שוק

$ 476.19K
$ 476.19K$ 476.19K

--
----

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

173.52M
173.52M 173.52M

499,955,560.82
499,955,560.82 499,955,560.82

שווי השוק הנוכחי של Wanaka Farm הוא $ 476.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WANA הוא 173.52M, עם היצע כולל של 499955560.82. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.37M.

Wanaka Farm (WANA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wanaka Farmל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWanaka Farm ל USDהיה . $ -0.0000517412.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWanaka Farm ל USDהיה $ -0.0000979727.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wanaka Farmל USDהיה $ -0.000270280150919052.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.31%
30 ימים$ -0.0000517412-1.88%
60 ימים$ -0.0000979727-3.57%
90 ימים$ -0.000270280150919052-8.96%

מה זהWanaka Farm (WANA)

Wanaka Farm is an unique NFT blockchain based game where people can own their virtual lands and other NFT items to plant, grow and harvest to earn their crypto.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Wanaka Farm (WANA) משאב

האתר הרשמי

Wanaka Farmתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wanaka Farm (WANA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wanaka Farm (WANA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wanaka Farm.

בדוק את Wanaka Farm תחזית המחיר עכשיו‏!

WANA למטבעות מקומיים

Wanaka Farm (WANA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wanaka Farm (WANA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WANA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wanaka Farm (WANA)

כמה שווה Wanaka Farm (WANA) היום?
החי WANAהמחיר ב USD הוא 0.00274428 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WANA ל USD?
המחיר הנוכחי של WANA ל USD הוא $ 0.00274428. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wanaka Farm?
שווי השוק של WANA הוא $ 476.19K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WANA?
ההיצע במחזור של WANA הוא 173.52M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WANA?
‏‏WANA השיג מחיר שיא (ATH) של 6.15 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WANA?
WANA ‏‏רשם מחירATL של 0.00270808 USD.
מהו נפח המסחר של WANA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WANA הוא -- USD.
האם WANA יעלה השנה?
WANA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WANA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:37:52 (UTC+8)

Wanaka Farm (WANA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.