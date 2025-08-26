Wanaka Farm (WANA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00273971 24 שעות נמוך $ 0.00279244 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 6.15 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00270808 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.44% שינוי מחיר (1D) -1.31% שינוי מחיר (7D) -1.77%

Wanaka Farm (WANA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00274428. במהלך 24 השעות האחרונות, WANA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00273971 לבין שיא של $ 0.00279244, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WANAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.15, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00270808.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WANA השתנה ב -0.44% במהלך השעה האחרונה, -1.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wanaka Farm (WANA) מידע שוק

שווי שוק $ 476.19K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.37M אספקת מחזור 173.52M אספקה כוללת 499,955,560.82

שווי השוק הנוכחי של Wanaka Farm הוא $ 476.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WANA הוא 173.52M, עם היצע כולל של 499955560.82. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.37M.