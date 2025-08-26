עוד על $TUSK

Walrus the tusk סֵמֶל

Walrus the tusk מחיר ($TUSK)

לא רשום

1 $TUSK ל USDמחיר חי:

--
----
-2.50%1D
Walrus the tusk ($TUSK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:57:15 (UTC+8)

Walrus the tusk ($TUSK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00000347
$ 0.00000347
24 שעות נמוך
$ 0.00000368
$ 0.00000368
גבוה 24 שעות

$ 0.00000347
$ 0.00000347

$ 0.00000368
$ 0.00000368

$ 0.0001839
$ 0.0001839

$ 0.00000215
$ 0.00000215

-0.03%

-2.68%

-5.15%

-5.15%

Walrus the tusk ($TUSK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000358. במהלך 24 השעות האחרונות, $TUSK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000347 לבין שיא של $ 0.00000368, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $TUSKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0001839, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000215.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $TUSK השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -2.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Walrus the tusk ($TUSK) מידע שוק

$ 32.19K
$ 32.19K

$ 32.19K
$ 32.19K

9.00B
9.00B

8,999,921,845.037106
8,999,921,845.037106

שווי השוק הנוכחי של Walrus the tusk הוא $ 32.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $TUSK הוא 9.00B, עם היצע כולל של 8999921845.037106. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.19K.

Walrus the tusk ($TUSK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Walrus the tuskל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWalrus the tusk ל USDהיה . $ -0.0000009262.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWalrus the tusk ל USDהיה $ +0.0000014217.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Walrus the tuskל USDהיה $ -0.000001916959554570553.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.68%
30 ימים$ -0.0000009262-25.87%
60 ימים$ +0.0000014217+39.71%
90 ימים$ -0.000001916959554570553-34.87%

מה זהWalrus the tusk ($TUSK)

Walrus is the first mammal memecoin that borns thanks to walrus protocol in sui network. It was created to help to on-board the masses to the sui eco in a funny and Friendly way it was also verified in main sui wallet thanks to the co-founder and cpo adeniyi @TuskWalrusOnSui represents a blend of meme culture with crypto economics, leveraging the Sui blockchain's ecosystem to create a unique token persona and community around TUSK.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Walrus the tusk ($TUSK) משאב

האתר הרשמי

Walrus the tuskתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Walrus the tusk ($TUSK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Walrus the tusk ($TUSK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Walrus the tusk.

בדוק את Walrus the tusk תחזית המחיר עכשיו‏!

$TUSK למטבעות מקומיים

Walrus the tusk ($TUSK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Walrus the tusk ($TUSK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $TUSK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Walrus the tusk ($TUSK)

כמה שווה Walrus the tusk ($TUSK) היום?
החי $TUSKהמחיר ב USD הוא 0.00000358 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $TUSK ל USD?
המחיר הנוכחי של $TUSK ל USD הוא $ 0.00000358. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Walrus the tusk?
שווי השוק של $TUSK הוא $ 32.19K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $TUSK?
ההיצע במחזור של $TUSK הוא 9.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $TUSK?
‏‏$TUSK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0001839 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $TUSK?
$TUSK ‏‏רשם מחירATL של 0.00000215 USD.
מהו נפח המסחר של $TUSK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $TUSK הוא -- USD.
האם $TUSK יעלה השנה?
$TUSK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $TUSK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:57:15 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.