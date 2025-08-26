Walrus the tusk ($TUSK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00000347 גבוה 24 שעות $ 0.00000368 שיא כל הזמנים $ 0.0001839 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000215 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) -2.68% שינוי מחיר (7D) -5.15%

Walrus the tusk ($TUSK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000358. במהלך 24 השעות האחרונות, $TUSK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000347 לבין שיא של $ 0.00000368, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $TUSKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0001839, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000215.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $TUSK השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -2.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Walrus the tusk ($TUSK) מידע שוק

שווי שוק $ 32.19K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.19K אספקת מחזור 9.00B אספקה כוללת 8,999,921,845.037106

שווי השוק הנוכחי של Walrus the tusk הוא $ 32.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $TUSK הוא 9.00B, עם היצע כולל של 8999921845.037106. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.19K.