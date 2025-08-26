Walrus the tusk מחיר ($TUSK)
-0.03%
-2.68%
-5.15%
-5.15%
Walrus the tusk ($TUSK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000358. במהלך 24 השעות האחרונות, $TUSK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000347 לבין שיא של $ 0.00000368, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $TUSKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0001839, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000215.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, $TUSK השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -2.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Walrus the tusk הוא $ 32.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $TUSK הוא 9.00B, עם היצע כולל של 8999921845.037106. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.19K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Walrus the tuskל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWalrus the tusk ל USDהיה . $ -0.0000009262.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWalrus the tusk ל USDהיה $ +0.0000014217.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Walrus the tuskל USDהיה $ -0.000001916959554570553.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-2.68%
|30 ימים
|$ -0.0000009262
|-25.87%
|60 ימים
|$ +0.0000014217
|+39.71%
|90 ימים
|$ -0.000001916959554570553
|-34.87%
Walrus is the first mammal memecoin that borns thanks to walrus protocol in sui network. It was created to help to on-board the masses to the sui eco in a funny and Friendly way it was also verified in main sui wallet thanks to the co-founder and cpo adeniyi @TuskWalrusOnSui represents a blend of meme culture with crypto economics, leveraging the Sui blockchain's ecosystem to create a unique token persona and community around TUSK.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.