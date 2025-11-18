Wall Street Shiba מחיר היום

מחיר Wall Street Shiba (STIBA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00018874, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STIBA ל USD הוא $ 0.00018874 לכל STIBA.

Wall Street Shiba כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 188,744, עם היצע במחזור של 1.00B STIBA. ב‑24 השעות האחרונות, STIBA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01904074, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00003173.

ביצועים לטווח קצר, STIBA נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wall Street Shiba (STIBA) מידע שוק

שווי שוק $ 188.74K$ 188.74K $ 188.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 188.74K$ 188.74K $ 188.74K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

