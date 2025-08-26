Wall Street Baby On Solana (WSB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02452066$ 0.02452066 $ 0.02452066 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.75% שינוי מחיר (1D) -3.62% שינוי מחיר (7D) +25.24% שינוי מחיר (7D) +25.24%

Wall Street Baby On Solana (WSB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WSB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WSBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02452066, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WSB השתנה ב -0.75% במהלך השעה האחרונה, -3.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+25.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wall Street Baby On Solana (WSB) מידע שוק

שווי שוק $ 15.41K$ 15.41K $ 15.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.41K$ 15.41K $ 15.41K אספקת מחזור 998.33M 998.33M 998.33M אספקה כוללת 998,331,638.604247 998,331,638.604247 998,331,638.604247

שווי השוק הנוכחי של Wall Street Baby On Solana הוא $ 15.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WSB הוא 998.33M, עם היצע כולל של 998331638.604247. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.41K.