Wale סֵמֶל

Wale מחיר (WALE)

לא רשום

1 WALE ל USDמחיר חי:

--
----
-2.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Wale (WALE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:11:16 (UTC+8)

Wale (WALE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00381407
$ 0.00381407$ 0.00381407

$ 0
$ 0$ 0

-0.20%

-2.87%

-4.92%

-4.92%

Wale (WALE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WALE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WALEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00381407, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WALE השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, -2.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wale (WALE) מידע שוק

$ 10.78K
$ 10.78K$ 10.78K

--
----

$ 10.78K
$ 10.78K$ 10.78K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Wale הוא $ 10.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WALE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.78K.

Wale (WALE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Waleל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWale ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWale ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Waleל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.87%
30 ימים$ 0-18.91%
60 ימים$ 0-8.14%
90 ימים$ 0--

מה זהWale (WALE)

I’m $WALE, the legendary leviathan of the SUI seas — your ultimate meme-powered mascot and the spirit animal of decentralized ambition. Since the dawn of crypto, it’s been the whales — majestic, mysterious, and massively influential — who’ve shaped the tides of the market. We don’t just swim with the current; we create it. Now, I’ve surfaced on SUI, ready to unleash a tidal wave of community-driven energy, unstoppable memes, and market-defining moves. Why follow the school when you can lead the ocean? With $WALE, you’re not just along for the ride — you’re part of a movement. Together, we rise from the depths, flipping charts, flipping narratives, and flipping the game. Powered by the strength of our pod and the magic of memetics, we’re proving that community is the most valuable currency of all. So whether you’re a deep-sea OG or just learning to swim in the SUI ecosystem, there’s room on this wave. Grab your snorkel (or your harpoon), and let’s dive headfirst into the next legendary crypto journey.

Wale (WALE) משאב

האתר הרשמי

Waleתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wale (WALE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wale (WALE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wale.

בדוק את Wale תחזית המחיר עכשיו‏!

WALE למטבעות מקומיים

Wale (WALE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wale (WALE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WALE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wale (WALE)

כמה שווה Wale (WALE) היום?
החי WALEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WALE ל USD?
המחיר הנוכחי של WALE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wale?
שווי השוק של WALE הוא $ 10.78K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WALE?
ההיצע במחזור של WALE הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WALE?
‏‏WALE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00381407 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WALE?
WALE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WALE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WALE הוא -- USD.
האם WALE יעלה השנה?
WALE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WALE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:11:16 (UTC+8)

