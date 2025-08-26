Waifu ($WAIFU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00139836$ 0.00139836 $ 0.00139836 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.75% שינוי מחיר (1D) -6.29% שינוי מחיר (7D) +2.56% שינוי מחיר (7D) +2.56%

Waifu ($WAIFU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $WAIFU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $WAIFUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00139836, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $WAIFU השתנה ב -0.75% במהלך השעה האחרונה, -6.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Waifu ($WAIFU) מידע שוק

שווי שוק $ 10.99K$ 10.99K $ 10.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.99K$ 10.99K $ 10.99K אספקת מחזור 949.20M 949.20M 949.20M אספקה כוללת 949,195,955.536939 949,195,955.536939 949,195,955.536939

שווי השוק הנוכחי של Waifu הוא $ 10.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $WAIFU הוא 949.20M, עם היצע כולל של 949195955.536939. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.99K.