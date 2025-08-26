Wagerr (WGR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.00215219 גבוה 24 שעות $ 0.0022358 שיא כל הזמנים $ 0.934216 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.51% שינוי מחיר (1D) -3.44% שינוי מחיר (7D) -3.79%

Wagerr (WGR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00215472. במהלך 24 השעות האחרונות, WGR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00215219 לבין שיא של $ 0.0022358, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WGRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.934216, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WGR השתנה ב -0.51% במהלך השעה האחרונה, -3.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wagerr (WGR) מידע שוק

שווי שוק $ 561.43K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00 אספקת מחזור 260.56M אספקה כוללת --

שווי השוק הנוכחי של Wagerr הוא $ 561.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WGR הוא 260.56M, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.