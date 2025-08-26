עוד על VPK

Vulture Peak סֵמֶל

Vulture Peak מחיר (VPK)

1 VPK ל USD מחיר חי:

$0.01644047
$0.01644047
-0.60% 1D
Vulture Peak (VPK) טבלת מחירים חיה
Vulture Peak (VPK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

Vulture Peak (VPK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01644047. במהלך 24 השעות האחרונות, VPK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01638888 לבין שיא של $ 0.01665317, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VPKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.785352, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01614307.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VPK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vulture Peak (VPK) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Vulture Peak הוא $ 66.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VPK הוא 4.05M, עם היצע כולל של 29900000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 491.57K.

Vulture Peak (VPK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Vulture Peakל USDהיה $ -0.0001123422653025.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVulture Peak ל USDהיה . $ -0.0003268233.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVulture Peak ל USDהיה $ -0.0003887168.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Vulture Peakל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0001123422653025-0.67%
30 ימים$ -0.0003268233-1.98%
60 ימים$ -0.0003887168-2.36%
90 ימים$ 0--

מה זהVulture Peak (VPK)

Vulture Peak is a pioneering Launchpad and an Investment fund focusing on blockchain games, NFTs, metaverse, DeFi, and other recent developments in the blockchain space. While the blockchain industry has been expanding and growing in recent years, not much has been done to have equal growth amongst the overall sphere of our society and it has mostly benefited a certain segment of the society who has the resources and liberty of investing early in projects. Vulture Peak focuses on leveling down these grounds and empowering everyone with investing power. Better days are on their way and it’s time to bid farewell to the days of staking and locking your tokens for getting whitelisted in IDOs. Let’s empower everyone and let’s grow together!

Vulture Peak (VPK) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Vulture Peakתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Vulture Peak (VPK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Vulture Peak (VPK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Vulture Peak.

בדוק את Vulture Peak תחזית המחיר עכשיו‏!

VPK למטבעות מקומיים

Vulture Peak (VPK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Vulture Peak (VPK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VPK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Vulture Peak (VPK)

כמה שווה Vulture Peak (VPK) היום?
החי VPKהמחיר ב USD הוא 0.01644047 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VPK ל USD?
המחיר הנוכחי של VPK ל USD הוא $ 0.01644047. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Vulture Peak?
שווי השוק של VPK הוא $ 66.66K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VPK?
ההיצע במחזור של VPK הוא 4.05M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VPK?
‏‏VPK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.785352 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VPK?
VPK ‏‏רשם מחירATL של 0.01614307 USD.
מהו נפח המסחר של VPK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VPK הוא -- USD.
האם VPK יעלה השנה?
VPK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VPK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Vulture Peak (VPK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.