Vulture Peak (VPK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01638888 $ 0.01638888 $ 0.01638888 24 שעות נמוך $ 0.01665317 $ 0.01665317 $ 0.01665317 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01638888$ 0.01638888 $ 0.01638888 גבוה 24 שעות $ 0.01665317$ 0.01665317 $ 0.01665317 שיא כל הזמנים $ 0.785352$ 0.785352 $ 0.785352 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01614307$ 0.01614307 $ 0.01614307 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.67% שינוי מחיר (7D) -1.29% שינוי מחיר (7D) -1.29%

Vulture Peak (VPK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01644047. במהלך 24 השעות האחרונות, VPK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01638888 לבין שיא של $ 0.01665317, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VPKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.785352, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01614307.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VPK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vulture Peak (VPK) מידע שוק

שווי שוק $ 66.66K$ 66.66K $ 66.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 491.57K$ 491.57K $ 491.57K אספקת מחזור 4.05M 4.05M 4.05M אספקה כוללת 29,900,000.0 29,900,000.0 29,900,000.0

שווי השוק הנוכחי של Vulture Peak הוא $ 66.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VPK הוא 4.05M, עם היצע כולל של 29900000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 491.57K.