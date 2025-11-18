VR1 מחיר היום

מחיר VR1 (VR1) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000799, עם שינוי של 5.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VR1 ל USD הוא $ 0.00000799 לכל VR1.

VR1 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,347.22, עם היצע במחזור של 669.03M VR1. ב‑24 השעות האחרונות, VR1 סחר בין $ 0.00000706 (נמוך) ל $ 0.00000797 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03718439, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000706.

ביצועים לטווח קצר, VR1 נע ב +0.33% בשעה האחרונה ו -41.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

VR1 (VR1) מידע שוק

שווי שוק $ 5.35K$ 5.35K $ 5.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.81K$ 7.81K $ 7.81K אספקת מחזור 669.03M 669.03M 669.03M אספקה כוללת 977,248,548.3938514 977,248,548.3938514 977,248,548.3938514

שווי השוק הנוכחי של VR1 הוא $ 5.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VR1 הוא 669.03M, עם היצע כולל של 977248548.3938514. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.81K.