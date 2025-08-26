VPS Ai (VPS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.0091546 גבוה 24 שעות $ 0.00970553 שיא כל הזמנים $ 0.121459 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00392027 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.07% שינוי מחיר (1D) -4.24% שינוי מחיר (7D) -3.02%

VPS Ai (VPS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00922646. במהלך 24 השעות האחרונות, VPS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0091546 לבין שיא של $ 0.00970553, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VPSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.121459, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00392027.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VPS השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -4.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VPS Ai (VPS) מידע שוק

שווי שוק $ 810.97K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 921.12K אספקת מחזור 88.04M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של VPS Ai הוא $ 810.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VPS הוא 88.04M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 921.12K.