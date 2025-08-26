עוד על VPS

VPS מידע על מחיר

VPS אתר רשמי

VPS טוקניומיקה

VPS תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

VPS Ai סֵמֶל

VPS Ai מחיר (VPS)

לא רשום

1 VPS ל USDמחיר חי:

$0.00922646
$0.00922646$0.00922646
-4.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
VPS Ai (VPS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:37:10 (UTC+8)

VPS Ai (VPS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0091546
$ 0.0091546$ 0.0091546
24 שעות נמוך
$ 0.00970553
$ 0.00970553$ 0.00970553
גבוה 24 שעות

$ 0.0091546
$ 0.0091546$ 0.0091546

$ 0.00970553
$ 0.00970553$ 0.00970553

$ 0.121459
$ 0.121459$ 0.121459

$ 0.00392027
$ 0.00392027$ 0.00392027

+0.07%

-4.24%

-3.02%

-3.02%

VPS Ai (VPS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00922646. במהלך 24 השעות האחרונות, VPS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0091546 לבין שיא של $ 0.00970553, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VPSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.121459, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00392027.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VPS השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -4.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VPS Ai (VPS) מידע שוק

$ 810.97K
$ 810.97K$ 810.97K

--
----

$ 921.12K
$ 921.12K$ 921.12K

88.04M
88.04M 88.04M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של VPS Ai הוא $ 810.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VPS הוא 88.04M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 921.12K.

VPS Ai (VPS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של VPS Aiל USDהיה $ -0.000409382198400873.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVPS Ai ל USDהיה . $ +0.0022053444.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVPS Ai ל USDהיה $ +0.0080224263.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של VPS Aiל USDהיה $ +0.001957179294966161.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000409382198400873-4.24%
30 ימים$ +0.0022053444+23.90%
60 ימים$ +0.0080224263+86.95%
90 ימים$ +0.001957179294966161+26.92%

מה זהVPS Ai (VPS)

Decentralized AI & Blockchain $VPS GPU Cloud Ecosystem Our project is centered on democratizing access to high-powered computing through the $VPS GPU Cloud Ecosystem. We offer GPU-equipped Virtual Private Servers tailored for AI and blockchain applications, enabling developers, businesses, and innovators to access the computing resources they need. With the $VPS token and cryptocurrency transactions, our platform simplifies the process of renting these essential services, fostering a secure and decentralized environment for technological advancement. Our aim is to provide the backbone for future developments in AI and blockchain, making powerful computing accessible to all.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

VPS Ai (VPS) משאב

האתר הרשמי

VPS Aiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה VPS Ai (VPS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VPS Ai (VPS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VPS Ai.

בדוק את VPS Ai תחזית המחיר עכשיו‏!

VPS למטבעות מקומיים

VPS Ai (VPS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של VPS Ai (VPS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VPS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על VPS Ai (VPS)

כמה שווה VPS Ai (VPS) היום?
החי VPSהמחיר ב USD הוא 0.00922646 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VPS ל USD?
המחיר הנוכחי של VPS ל USD הוא $ 0.00922646. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של VPS Ai?
שווי השוק של VPS הוא $ 810.97K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VPS?
ההיצע במחזור של VPS הוא 88.04M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VPS?
‏‏VPS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.121459 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VPS?
VPS ‏‏רשם מחירATL של 0.00392027 USD.
מהו נפח המסחר של VPS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VPS הוא -- USD.
האם VPS יעלה השנה?
VPS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VPS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:37:10 (UTC+8)

VPS Ai (VPS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.