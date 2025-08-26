Voyager AI (VOYAGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00720331 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.06% שינוי מחיר (1D) -11.53% שינוי מחיר (7D) -7.36%

Voyager AI (VOYAGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VOYAGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VOYAGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00720331, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VOYAGE השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -11.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Voyager AI (VOYAGE) מידע שוק

שווי שוק $ 32.02K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.71K אספקת מחזור 949.49M אספקה כוללת 999,760,656.412986

שווי השוק הנוכחי של Voyager AI הוא $ 32.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VOYAGE הוא 949.49M, עם היצע כולל של 999760656.412986. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.71K.