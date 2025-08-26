עוד על VOYAGE

Voyager AI סֵמֶל

Voyager AI מחיר (VOYAGE)

לא רשום

1 VOYAGE ל USDמחיר חי:

--
----
-11.50%1D
mexc
USD
Voyager AI (VOYAGE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:11:39 (UTC+8)

Voyager AI (VOYAGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00720331
$ 0.00720331$ 0.00720331

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

-11.53%

-7.36%

-7.36%

Voyager AI (VOYAGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VOYAGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VOYAGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00720331, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VOYAGE השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -11.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Voyager AI (VOYAGE) מידע שוק

$ 32.02K
$ 32.02K$ 32.02K

--
----

$ 33.71K
$ 33.71K$ 33.71K

949.49M
949.49M 949.49M

999,760,656.412986
999,760,656.412986 999,760,656.412986

שווי השוק הנוכחי של Voyager AI הוא $ 32.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VOYAGE הוא 949.49M, עם היצע כולל של 999760656.412986. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.71K.

Voyager AI (VOYAGE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Voyager AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVoyager AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVoyager AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Voyager AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.53%
30 ימים$ 0-66.89%
60 ימים$ 0-79.22%
90 ימים$ 0--

מה זהVoyager AI (VOYAGE)

Voyager AI is an avant-garde AI-driven predictive analytics hypersuite engineered for the uncharted realms of decentralized finance (DeFi). Using this Gitbook is your star map, detailing the mission parameters, equipping you with cutting-edge tools, and ensuring you’re primed to navigate the cosmic expanse of DeFi investments with unparalleled precision and strategic foresight. Voyager’s Galactic Market Sentiment Analysis system scours the vast data nebula to decode and quantify the prevailing sentiments within the DeFi galaxy. Some subsystems include a social media scanner that monitors interplanetary platforms like Twitter, Reddit, and Telegram for real-time sentiment flux. Second, a news aggregator that collects and synthesizes cosmic news articles and press releases from multiple galaxies. Thirdly, a forum Analyzer that Scrutinizes discussions on DeFi-centric forums such as Bitcointalk and specialized DeFi communities.

VOYAGE למטבעות מקומיים

Voyager AI (VOYAGE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Voyager AI (VOYAGE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VOYAGE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Voyager AI (VOYAGE)

כמה שווה Voyager AI (VOYAGE) היום?
החי VOYAGEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VOYAGE ל USD?
המחיר הנוכחי של VOYAGE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Voyager AI?
שווי השוק של VOYAGE הוא $ 32.02K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VOYAGE?
ההיצע במחזור של VOYAGE הוא 949.49M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VOYAGE?
‏‏VOYAGE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00720331 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VOYAGE?
VOYAGE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של VOYAGE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VOYAGE הוא -- USD.
האם VOYAGE יעלה השנה?
VOYAGE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VOYAGE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:11:39 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.