VOXTO (VXT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02823167 $ 0.02823167 $ 0.02823167 24 שעות נמוך $ 0.02859697 $ 0.02859697 $ 0.02859697 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02823167$ 0.02823167 $ 0.02823167 גבוה 24 שעות $ 0.02859697$ 0.02859697 $ 0.02859697 שיא כל הזמנים $ 0.061973$ 0.061973 $ 0.061973 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01089473$ 0.01089473 $ 0.01089473 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.71% שינוי מחיר (1D) +0.42% שינוי מחיר (7D) -0.11% שינוי מחיר (7D) -0.11%

VOXTO (VXT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02846036. במהלך 24 השעות האחרונות, VXT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02823167 לבין שיא של $ 0.02859697, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VXTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.061973, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01089473.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VXT השתנה ב +0.71% במהלך השעה האחרונה, +0.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VOXTO (VXT) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 99.55K$ 99.55K $ 99.55K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת ---- --

שווי השוק הנוכחי של VOXTO הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.55K. ההיצע במחזור של VXT הוא 0.00, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.