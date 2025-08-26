עוד על VXR

VXR מידע על מחיר

VXR מסמך לבן

VXR אתר רשמי

VXR טוקניומיקה

VXR תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Vox Royale סֵמֶל

Vox Royale מחיר (VXR)

לא רשום

1 VXR ל USDמחיר חי:

$0.02724538
$0.02724538$0.02724538
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Vox Royale (VXR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 20:27:39 (UTC+8)

Vox Royale (VXR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.871076
$ 0.871076$ 0.871076

$ 0.0150858
$ 0.0150858$ 0.0150858

--

--

+9.10%

+9.10%

Vox Royale (VXR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02724538. במהלך 24 השעות האחרונות, VXR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VXRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.871076, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0150858.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VXR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vox Royale (VXR) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.51
$ 2.51$ 2.51

$ 17.71K
$ 17.71K$ 17.71K

0.00
0.00 0.00

650,000.0
650,000.0 650,000.0

שווי השוק הנוכחי של Vox Royale הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.51. ההיצע במחזור של VXR הוא 0.00, עם היצע כולל של 650000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.71K.

Vox Royale (VXR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Vox Royaleל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVox Royale ל USDהיה . $ +0.0001758062.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVox Royale ל USDהיה $ +0.0070090974.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Vox Royaleל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0001758062+0.65%
60 ימים$ +0.0070090974+25.73%
90 ימים$ 0--

מה זהVox Royale (VXR)

Vox Royale is a dynamic, competitive game that incorporates an extensive range of blockchain mechanics, such as play-to-earn (P2E), wagering, revenue sharing, and staking. Built using Unity, it showcases low-poly voxel-style graphics, providing a distinctive and engaging visual experience. The game is designed for cross-platform play, ensuring accessibility and connectivity for a diverse player base across various devices. This approach not only enhances the gaming experience but also maximizes player interaction and enjoyment.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Vox Royale (VXR) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Vox Royaleתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Vox Royale (VXR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Vox Royale (VXR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Vox Royale.

בדוק את Vox Royale תחזית המחיר עכשיו‏!

VXR למטבעות מקומיים

Vox Royale (VXR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Vox Royale (VXR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VXR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Vox Royale (VXR)

כמה שווה Vox Royale (VXR) היום?
החי VXRהמחיר ב USD הוא 0.02724538 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VXR ל USD?
המחיר הנוכחי של VXR ל USD הוא $ 0.02724538. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Vox Royale?
שווי השוק של VXR הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VXR?
ההיצע במחזור של VXR הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VXR?
‏‏VXR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.871076 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VXR?
VXR ‏‏רשם מחירATL של 0.0150858 USD.
מהו נפח המסחר של VXR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VXR הוא $ 2.51 USD.
האם VXR יעלה השנה?
VXR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VXR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 20:27:39 (UTC+8)

Vox Royale (VXR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.