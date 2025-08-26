עוד על VUSD

VUSD מידע על מחיר

VUSD מסמך לבן

VUSD אתר רשמי

VUSD טוקניומיקה

VUSD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Vow USD סֵמֶל

Vow USD מחיר (VUSD)

לא רשום

1 VUSD ל USDמחיר חי:

$0.01374213
$0.01374213$0.01374213
-2.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Vow USD (VUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:25:52 (UTC+8)

Vow USD (VUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01374162
$ 0.01374162$ 0.01374162
24 שעות נמוך
$ 0.01429004
$ 0.01429004$ 0.01429004
גבוה 24 שעות

$ 0.01374162
$ 0.01374162$ 0.01374162

$ 0.01429004
$ 0.01429004$ 0.01429004

$ 0.087811
$ 0.087811$ 0.087811

$ 0.01064068
$ 0.01064068$ 0.01064068

--

-2.29%

-17.83%

-17.83%

Vow USD (VUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01374213. במהלך 24 השעות האחרונות, VUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01374162 לבין שיא של $ 0.01429004, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.087811, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01064068.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VUSD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vow USD (VUSD) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 255.67
$ 255.67$ 255.67

$ 7.24M
$ 7.24M$ 7.24M

0.00
0.00 0.00

526,627,766.9136206
526,627,766.9136206 526,627,766.9136206

שווי השוק הנוכחי של Vow USD הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 255.67. ההיצע במחזור של VUSD הוא 0.00, עם היצע כולל של 526627766.9136206. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.24M.

Vow USD (VUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Vow USDל USDהיה $ -0.00032214471410289.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVow USD ל USDהיה . $ +0.0035595854.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVow USD ל USDהיה $ -0.0005778771.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Vow USDל USDהיה $ -0.010960211787287477.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00032214471410289-2.29%
30 ימים$ +0.0035595854+25.90%
60 ימים$ -0.0005778771-4.20%
90 ימים$ -0.010960211787287477-44.36%

מה זהVow USD (VUSD)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Vow USD (VUSD) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Vow USDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Vow USD (VUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Vow USD (VUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Vow USD.

בדוק את Vow USD תחזית המחיר עכשיו‏!

VUSD למטבעות מקומיים

Vow USD (VUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Vow USD (VUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Vow USD (VUSD)

כמה שווה Vow USD (VUSD) היום?
החי VUSDהמחיר ב USD הוא 0.01374213 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של VUSD ל USD הוא $ 0.01374213. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Vow USD?
שווי השוק של VUSD הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VUSD?
ההיצע במחזור של VUSD הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VUSD?
‏‏VUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.087811 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VUSD?
VUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.01064068 USD.
מהו נפח המסחר של VUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VUSD הוא $ 255.67 USD.
האם VUSD יעלה השנה?
VUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:25:52 (UTC+8)

Vow USD (VUSD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.