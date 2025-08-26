Vow USD (VUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01374162 $ 0.01374162 $ 0.01374162 24 שעות נמוך $ 0.01429004 $ 0.01429004 $ 0.01429004 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01374162$ 0.01374162 $ 0.01374162 גבוה 24 שעות $ 0.01429004$ 0.01429004 $ 0.01429004 שיא כל הזמנים $ 0.087811$ 0.087811 $ 0.087811 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01064068$ 0.01064068 $ 0.01064068 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.29% שינוי מחיר (7D) -17.83% שינוי מחיר (7D) -17.83%

Vow USD (VUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01374213. במהלך 24 השעות האחרונות, VUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01374162 לבין שיא של $ 0.01429004, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.087811, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01064068.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VUSD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vow USD (VUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 255.67$ 255.67 $ 255.67 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.24M$ 7.24M $ 7.24M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 526,627,766.9136206 526,627,766.9136206 526,627,766.9136206

שווי השוק הנוכחי של Vow USD הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 255.67. ההיצע במחזור של VUSD הוא 0.00, עם היצע כולל של 526627766.9136206. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.24M.